Calciomercato Napoli, Veretout più vicino: l’indizio arriva dalla compagna

Calciomercato Napoli, sempre più vicino l’arrivo di Jordan Veretout. La compagna sarebbe stata avvistata nel capoluogo campano

Iniziano le manovre di calciomercato per il prossimo anno in casa Napoli. Dopo il colpo Di Lorenzo, in arrivo un altro acquisto per mister Ancelotti, ovvero Jordan Veretout, centrocampista francese in forza alla Fiorentina.

L’indizio arriva dalla compagna dello stesso Veretout: secondo il Corriere dello Sport sarebbe stata avvistata a Napoli per visionare l’appartamento dove risiede (ancora per poco) Mario Rui, dato in partenza da Napoli.