Calciomercato, Pastore al Torino? L’agente smentisce – ESCLUSIVA

Calciomercato, idea Pastore in prestito per il Torino. Secondo quanto raccolto da Calcionews24 non esistono attualmente possibilità

Javier Pastore non ha disputato l’annata che tutti credevano e speravano. Il suo futuro alla Roma, adesso, appare piuttosto in bilico. La società deve decidere se continuare a puntare su di lui o meno. Quello che appare sicuro è che difficilmente la società può riuscire a recuperare l’investimento fatto la scorsa estate.

Secondo quanto raccolto da Calcionews24, negli ultimi giorni il Torino si è mosso per sondare la possibilità di far approdare El Flaco sotto l’ombra della Mole in prestito. Ipotesi immediatamente rientrata e definita «Impossibile» da Marcelo Simonian, agente dell’argentino. Insostenibile, per i granata, farsi carico dell’attuale stipendio che l’ex Psg percepisce.