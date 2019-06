Calciomercato Psg, ora Neymar non è più incedibile. La situazione

Mesi duri per Neymar: prima le accuse, poi l’infortunio. Il presidente del Psg tuona, per il brasiliano la permanenza a Parigi non è certa

Sono mesi particolarmente duri per Neymar. Forse i più difficili della sua intera carriera. Prima l’accusa di violenza sessuale, poi l’infortunio alla caviglia che lo sta costringendo a guardare dal divano le partite di Coppa America. Per il Psg adesso il brasiliano non appare più incedibile, e a fronte di un’offerta importantissima potrebbe lasciare i transalpini dopo appena due stagioni.

Anche il numero uno dei francesi, Al Khelaifi, ha condannato determinati atteggiamenti dei suoi, a France Football: «I giocatori dovranno assumersi le proprie responsabilità anche più di prima. Il loro atteggiamento dovrà essere completamente diverso. Dovranno fare di più, lavorare di più. Se non sono d’accordo, le porte sono aperte. Ciao! Non voglio più atteggiamenti da star». Segnali chiari: se qualcuno non è parte integrante del progetto dello sceicco si profileranno i saluti.