Calciomercato PSG, Tuchel getta ombre sul futuro di Neymar e Mbappè

Calciomercato PSG, Tuchel ai microfoni di Sky Sport F1 getta ombre sulla permanenza a Parigi di Neymar e Mbappè

Il Paris Saint Germain ha chiuso l’ennesima stagione con la vittoria della Ligue 1 e un’altra delusione in Champions League. Tuchel, appena confermato in panchina, getta ombre sul futuro e sulle stelle della squadra.

Ai microfoni di Sky Sport F1, il tecnico dei parigini dichiara: «Neymar e Mbappè? Non posso promettere che resteranno perché sarebbe ingenuo e non voglio essere ingenuo in questo lavoro».