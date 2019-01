Nuytinck per sostituire Juan Jesus: nome nuovo per la Roma

Calciomercato Roma, idea Bram Nuytinck dell’Udinese per la difesa: l’olandese sostituirebbe l’infortunato Juan Jesus

Juan Jesus resterà fermo ai box per diverso tempo, Roma costretta a correre ai ripari sul mercato. Il direttore sportivo Monchi sta valutando diversi profili per rimpolpare il reparto arretrato e spunta un nome nuovo: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, piace l’olandese Bram Nuytinck.

Arrivato all’Udinese nell’estate 2017 dall’Anderlecht, il roccioso centrale ha raccolto 17 presenze in questa prima parte di stagione e il suo nome stuzzica le fantasie della dirigenza giallorossa. Per il momento non sono stati mossi passi concreti per il suo acquisto, ma la Roma è pronta a lanciare l’assalto.