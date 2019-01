Calciomercato Roma, Monchi pensa a Ruslan Malinovskyi per il centrocampo: l’ucraino si è messo in luce con la maglia del Genk

Arrivato nell’estate 2017 dallo Shakhtar Donetsk, Ruslan Malinovskyi ha conquistato mezza Europa con le prestazioni sfornate con la maglia del Genk. Il centrocampista ucraino, classe 1993, ha raccolto otto reti e sei assist in 19 presenze in Jupiler Pro League, qualità che non sono passate inosservate a Monchi…

Secondo quanto riporta Sky Sport, il venticinquenne è finito nel mirino della Roma: la dirigenza giallorossa sta monitorando diversi profili per la mediana e il talento di Zhytomyr potrebbe essere il jolly. Il Genk spara alto, non intenzionato a privarsi del calciatore a metà stagione: attesi aggiornamenti…