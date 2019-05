Calciomercato Toro, Ljajic sarà riscattato dal Besiktas: le cifre

Calciomercato Toro, iniziano i lavori per la prossima stagione: scatta l’obbligo di riscatto per Ljajic. La cifra in arrivo dal Besiktas

Stagione meravigliosa per il Torino che però non ha portato alla qualificazione per l’Europa. La vittoria della Lazio in Coppa Italia ha tagliato fuori dalla corsa la squadra di Cairo.

Iniziano le manovre per il prossimo anno. Il Besiktas riscatterà il cartellino di Ljajic, per 6 milioni di euro. Il serbo ha realizzato 9 reti in 32 presenze, numeri che hanno fatto scattare l’obbligo di riscatto per la società turca.