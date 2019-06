Calciomercato Toro, pronto il riscatto di Djiji: le cifre

Calciomercato Toro, pronto il riscatto di Djidji: dopo Ola Aina, conferma per un altro protagonista della bella stagione granata

Il Torino di Urbano Cairo sta lavorando incessantemente in vista della prossima stagione. La squadra che ha macinato record in questa annata, sta per essere confermata quasi in blocco.

Dopo il riscatto dal Chelsea di Ola Aina, altra conferma: infatti secondo Tuttosport, anche Koffi Djidji rimarrà al Torino. Il difensore francese, naturalizzato ivoriano, verrà riscattato dal Nantes per 3,5 milioni di euro.