Sassuolo, Carnevali racconta di un possibile asse di mercato tra i neroverdi e il Barcellona: nel mirino Sensi e De Zerbi

Sull’onda lunga del clamoroso approdo di Boateng al Barcellona, Giovanni Carnevali si è lasciato andare a interessanti retroscena sul rapporto tra Sassuolo e blaugrana. Il direttore sportivo neroverde a Sportitalia si è espresso, innanzitutto, sulle prospettive di una carriera non ancora al tramonto come quella dell’attaccante ghanese. «E’ una grande opportunità per il Sassuolo e soprattutto per Boateng, è il coronamento della sua carriera. Da parte nostra rappresenta un atto di riconoscenza nei confronti del ragazzo».

Sembra essersi instaurato un asse di mercato tra il Sassuolo e il Barcellona e a tal proposito Carnevali dice: «Il nostro obiettivo è quello di continuare questo rapporto iniziato in estate con l’acquisto di Marlon. Operazione future col Barcellona? Era ed è il nostro obiettivo. Con la dirigenza Barça si è instaurato un ottimo rapporto, c’è interesse loro verso nostri giocatori e noi abbiamo interesse nei loro giovani».

Le parole del direttore sportivo sembrano rivolte all’interesse del Barça De Zerbi e per Sensi, oggetto del desiderio anche del Milan di Leonardo: «Sensi e De Zerbi osservati speciali? Con loro si è parlato di tante cose, è normale che possano interessare altri ragazzi. Sono venuti tante volte a vederci e sicuramente avranno avuto modo di vedere Sensi e altri giocatori. E’ tutto prematuro però, ma credo ci sarà modo di dare continuità a questo asse. Sensi come gli altri potrebbero avere richieste sia dall’Italia che dall’estero, vedremo se fra questi ci sarà anche quello del Barça». Parole che aprono a possibili scenari di mercato per giugno, tenendo d’occhio però i movimenti della società blaugrana in questa sessione di riparazione.