Milan, idee Carrasco e Gabbiadini. De Paul per la mediana

Il Milan si muove sul mercato. Carrasco o Gabbiadini per l’attacco, De Paul e Sensi per il centrocampo: le ultimissime

Fabio Borini può portare denaro utile nelle casse del Milan per finanziare un colpo in attacco. I rossoneri, non è un mistero, cercano un nuovo attaccante che sia in grado di ricoprire più ruoli e, sfumato Muriel, potrebbero puntare su Manolo Gabbiadini. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Southampton direbbe di sì ai rossoneri ma il Milan può operare solo in prestito ma gli inglesi chiedono 12 milioni per la cessione a titolo definitivo. Leonardo ha aperto alla partenza di Borini, ma c’è ancora qualcosa da limare sul prezzo del cartellino. Si può chiudere a 8 milioni con lo Shenzhen, soldi che potrebbero essere reinvestiti per un altro colpo.

Manolo Gabbiadini resta un’opzione valida dopo i contatti avuti con il suo entourage, ma l’ultima idea dei rossoneri porta a Yannick Ferreira Carrasco, ex ala dell’Atletico Madrid passato al Dalian Yifang, club cinese. Attenzione dunque alla pista Carrasco. I rossoneri poi cercano un altro colpo in mediana. Sfumato Fabregas, vicinissimo al passaggio al Monaco, il Milan potrebbe bussare alle porte del Sassuolo per Stefano Sensi. Il centrocampista potrebbe andare via per 12-15 milioni ma i rossoneri potrebbero inserire nel pacchetto il portiere Plizzari. Attenzione poi alla pista Rodrigo De Paul, talento dell’Udinese ma servono 25-30 milioni.