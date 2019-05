Chelsea, Hazard annuncia la partenza: sempre più vicino al Real Madrid

Chelsea, arriva la conferma: a fine stagione Hazard lascerà il club londinese. Il Real Madrid pronto a fare follie per il belga

La notizia era nell’aria ma oggi arriva la conferma dal diretto interessato. Eden Hazard a fine stagione lascerà il Chelsea. Il belga ha deciso e potrà cedere alle lusinghe del Real Madrid, da tempo sulle sue tracce.

Le parole di Hazard: «Ho preso la mia decisione e l’ho comunicata al club già da qualche settimana. Non dipende solo da me ovviamente, e resto in attesa, ma il fatto che siamo arrivati nelle prime 4 posizioni e siamo qualificati in Champions League con cambia nulla».