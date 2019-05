Chelsea, Hazard: «Vinco l’Europa League e vado via»

Chelsea, Eden Hazard parla prima della finale di Europa League, che potrebbe essere l’ultima gara con i Blues

Ore calde in casa Chelsea, alla vigilia della finale di Europa League contro l’Arsenal. Hazard, intervenuto ai microfoni del Daily Mail, sembra salutare i tifosi: «Vincere sarebbe l’addio perfetto? Certo, poi dopo la finale vediamo cosa succede. Se sarà la mia ultima gara col Chelsea, spero di alzare la coppa».

Probabile addio, destinazione Real: «Non posso giocare per un altro club in Inghilterra, la maglia del Chelsea significa tanto per me».