Nabil Fekir doveva andare al Liverpool, era tutto già fatto, ma il solito Aulas ha bloccato tutto: rimarrà a Lione. Ne dà l’annuncio ufficiale proprio l’OL

Ancora è giugno e le trattative devono iniziare ufficialmente, ma abbiamo già un clamoroso caso di mercato in Europa. Si tratta di Nabil Fekir, attaccante francese del Lione che doveva andare al Liverpool. Sembrava fatta, invece è saltato tutto con tanto di comunicati ufficiali. Il Liverpool aveva raggiunto un primo accordo con il Lione per prendere il giovane talento, il quale era sulla via di Anfield per le visite mediche. In Inghilterra avevano dato tutto per fatto e sui social hanno iniziato a circolare foto di Fekir con la maglia dei Reds, probabilmente dei fotomontaggi. Poi il Lione ha bloccato tutto.

Il presidente Aulas, non proprio uno facile da convincere, ha deciso di fare dietrofront e l’OL ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda. «Le trattative con il Liverpool si interrompono stasera alle 20.00 – scrive il Lione – Nabil rimane all’OL». Adesso che succederà a Fekir? Per il momento, stando alla nota, il giocatore è capitano e titolare della squadra che giocherà la Champions League. Non si muove, almeno per il momento. Si attendono novità sulla vicenda, ma a Liverpool si mordono le mani.