Compleanno della Capitale, è Roma vs Lazio su Twitter – FOTO

Roma vs Lazio su Twitter: la capitale ha festeggiato oggi i 2772 anni dalla fondazione, ma fra i due club è botta e risposta social

Quella di oggi è una giornata importante per la capitale dell’Italia, non soltanto perché si celebra la Pasqua cristiana. Il 21 aprile del 753 a. C. è stata infatti fondata la città eterna, di cui ricorrono 2772 anni dalla fondazione. Il compleanno di Roma è stato però l’occasione per un derby ironico fra Lazio e Roma sui rispettivi profili Twitter.

Il primo a twittare è stato il club biancoceleste, che ricordando graficamente l’anno di fondazione della città in latino, ha poi commentato: «A te che ci hai donato l’onore di essere la tua Prima Squadra: auguri, Caput Mundi», evitando, probabilmente volutamente, di citare il nome ‘Roma’.

La cosa non è naturalmente sfuggita alla società giallorossa, che ha così voluto replicare in modo chiaramente ironico ai rivali con un altro tweet. La Lupa ha infatti postato una foto di un cruciverba con la parola «Caput Mundi» inserita forzatamente all’interno dei quattro spazi che invece avrebbero dovuto contenere il termine «Roma» e a commento la definizione: «63 orizzontale: la Capitale d’Italia». Un modo sicuramente simpatico per replicare ai cugini dando vita a un simpatico derby sui social.

🦅 A te che ci hai donato l’onore di essere la tua Prima Squadra: auguri, Caput Mundi pic.twitter.com/bPHIRU7Y1q — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 21, 2019