Convocati Napoli-Sassuolo: Ancelotti senza Mertens e Hamsik

Convocati Napoli-Sassuolo, ottavi di finale di Coppa Italia: due assenze pesanti per Carlo Ancelotti, ecco l’elenco completo

Convocati Napoli-Sassuolo, sono 21 i calciatori convocati da Carlo Ancelotti per la sfida di domani del San Paolo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Due assenze pesanti per il tecnico partenopeo: out sia Dries Mertens che Marek Hamsik. Prima chiamata per il baby attaccante Gaetano, protagonista con la formazione Primavera.

Ecco l’elenco completo dei convocati azzurri per il confronto con i neroverdi: Meret, Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Younes, Callejon, Milik, Insigne, Ounas, Gaetano.