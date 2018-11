Coppa d’Africa 2019, la CAF ritira l’organizzazione al Camerun – FOTO

Colpo di scena nella Coppa d’Africa 2019 che si disputerà la prossima estate. La CAF, la Confederazione Africana delle Nazioni, dopo 10 ore di Camera di Consiglio ha infatti deciso di ritirare l’organizzazione dell’evento al Camerun per ritardi di carattere organizzativo.

Il Comitato esecutivo della CAF sceglierà la nuova sede venerdì 7 dicembre, nel corso di un lungo meeting che si terrà ad Accra, in Ghana. Secondo le prime indiscrezioni, il Marocco, che ha visto sfumare la possibilità di ospitate i Mondiali del 2026, è uno dei Paesi candidati ad ospitare ora la fase finale della Coppa d’Africa, ma occhio alla possibile sorpresa Sudafrica. Nella fase finale della Coppa d’Africa 2019 saranno impegnate 24 Nazionali.

Today, the @CAF_Online Executive Committee met in Accra, Ghana and has decided that @FecafootOfficie could not host the 2019 Total Africa Cup of Nations – Further information will follow soon at: https://t.co/9LkqZloPx3pic.twitter.com/hV93vH2R0h

