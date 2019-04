Cuadrado: «Futuro? Spero di restare. Champions? Non è fallimento»

Le parole di Juan Cuadrado, esterno d’attacco della Juventus, tra presente e futuro. Ecco le sue dichiarazioni

Juan Cuadrado è rientrato giusto in tempo per il finale di stagione. L’esterno colombiano della Juventus ha vissuto una stagione difficile per via di un infortunio che lo ha costretto a stare lontano dai campi di gioco per 4 mesi e ha parlato a Sky Sport delle sue condizioni e anche dell’annata. Prima però uno sguardo al futuro: «Io ho ancora un anno di contratto e spero di restare qui alla Juventus». Poi sull’infortunio: «Queste cose succedono nel calcio e a olte quando vedevo le partite e pensavo che potevo essere li ad aiutare e che potevo essere li con i compagni ero un po’ triste. Io però non mi sono mai arreso, ho sempre guardato avanti e ho lavorato per tornare in forma il prima possibile».

Cuadrado ha parlato del suo modo di affrontare i problemi: «Con il sorriso è tutto più facile. Scudetto? E’ una cosa straordinaria, non è mai facile vincere, non è mai facile vincere uno Scudetto. Penso che abbiamo lavorato molto per questo è a volte vedo l’ambiente che pensa che sia un fallimento ma non è cosa. Siamo stati eliminati dalla Champions ma abbiamo vinto l’ottavo Scudetto consecutivo, è una cosa che rimarrà nella storia e che è riuscita solo a pochi (in Italia a nessuno, ndr)».