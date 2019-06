Griezmann, dalla Francia: «Il primo luglio annuncerà la sua nuova squadra»

Griezmann, dalla Francia arriva un’indiscrezione di mercato sul futuro della stella dell’Atletico Madrid e della nazionale francese

Griezmann al Psg? No, è la smentita è piuttosto secca. Stando a quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, il futuro de Le Petit Diable, non sarà in patria, ma ancora nel campionato spagnolo.

Secondo il giornale parigino, infatti, dopo il primo luglio ci sarà l’annuncio di Griezmann al Barcellona. Questo perché dopo quella data, la clausola del giocatore francese scenderà da 200 a 120 milioni di euro.