Chelsea, David Luiz in difesa di Sarri: «Io adoro il Sarri-ball, amo il suo gioco»

Il difensore del Chelsea si è schierato a favore del gioco di Sarri, particolarmente criticato per l’eccessivo controllo della palla

David Luiz ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK, nella quale ha difeso il gioco di Maurizio Sarri, particolarmente criticato da tifosi ed esperti: «Il possesso palla fa parte della sua mentalità, così come il creare tantissime occasioni da gol. Per quanto mi riguarda ha fatto cose incredibili, nel recente passato tutti si lamentavano del fatto che il Chelsea non aveva mai il controllo del gioco e faceva solo contropiede».

David Luiz continua: «Ora invece abbiamo il possesso palla, anche se abbiamo perso qualche gara di troppo. Io però credo che la sua filosofia sia fantastica, cerca di farci giocare bene a calcio ma per farlo serve tempo e noi stiamo facendo il possibile. Io amo il suo gioco, adoro il Sarri-ball perché questo è il mio modo di interpretare il calcio».