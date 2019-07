De Ligt carica la Juve: «Champions? Noi vogliamo vincere tutto»

Matthijs De Ligt, in conferenza stampa, parla anche della Champions, grande obiettivo della Juve: le sue parole

Nella conferenza stampa di presentazione De Ligt parla anche di Champions, grande obiettivo della Juve, sfumato lo scorso anno proprio a causa di un suo gol. Le parole dell’olandese sulla coppa.

«Ci sono quattro competizioni in cui possiamo giocare. Vedremo partita per partita quello che vogliamo fare. Vogliamo vincere tutto, in qualsiasi competizione. Questa è la mentalità della Juve» ha dichiarato il difensore olandese.