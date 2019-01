De Maio all’Udinese, colpo ufficiale: i dettagli

Comunicato dell’Udinese, arriva De Maio dal Bologna: i dettagli del trasferimento e le parole del direttore Pradè

Colpo ufficiale di calciomercato dell’Udinese che rinforza il proprio reparto difensivo con l’arrivo di Sebastien De Maio. Il centrale arriva dal Bologna ed ha maturato molta esperienza in Serie A con le 124 presenze collezionate nel massimo campionato dal classe 1987. In Italia ha vestito le maglie di Brescia, Genoa e Fiorentina. Con il Bologna si è nuovamente rilanciato sotto la guida di Donadoni, trovando poco spazio con Filippo Inzaghi tecnico come dimostrano le 6 presenze stagionali.

Questo il comunicato della società bianconera: «Udinese Calcio comunica di aver acquistato – con la formula del prestito con obbligo di riscatto fino al 30 giugno 2019 – il difensore italo-francese Sebastien De Maio». A corredo della nota ufficiale sono arrivate anche le dichiarazioni di Daniele Pradè, direttore dell’area tecnica friulana: «Sebastien è un difensore centrale di un metro e novanta con grande velocità. Esperto nel giocare in una difesa a tre, sa essere aggressivo e forte nell’impatto sull’uomo oltre a saper leggere molto bene il gioco. È dotato di un buon stacco nel gioco aereo, anche in fase offensiva, Un centrale maturo, da tanti anni nel nostro campionato, che porta esperienza e affidabilità alla nostra difesa».