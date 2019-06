Finale Champions League, è il grande giorno. Klopp per sfatare il tabù

È il grande giorno della finale di Champions League. Klopp cerca il trionfo con Liverpool per dare uno schiaffo al suo passato

L’attesa è finalmente terminata. Madrid è pronta a riempirsi (più di quanto già non lo sia stata in questi giorni) di tifosi inglesi. Liverpool e Tottenham sono altrettanto pronti per darsi battaglia in campo, sperando che la gara sia all’altezza della situazione per permettere all’intero pianeta di godere appieno del match.

I Reds si trovano nella circostanza opposta della scorsa stagione. A Kiev, nella gara contro il Real Madrid, non apparivano come i favoriti. Quest’anno la sorte è diversa, sono loro la squadra da battere. E chissà che proprio questo non vada a favorire mentalmente il Tottenham, che ha la qualifica di outsider e quindi è forte del più classico “non hanno niente da perdere”. La motivazione di Jurgen Klopp potrebbe essere l’arma in più per il Liverpool: dopo sei finali in cui è uscito sconfitto, vuole adesso rivoltare il destino. «Se perdo anche questa scrivo un libro, anche se forse non lo comprerà nessuno», ironizza il tedesco. C’è davvero chi ha voglia di leggerlo?