Finale Europa League, provino positivo per Kantè: le ultime da Baku

Finale Europa League, buone notizie per il Chelsea: Kantè ha sostenuto un provino in mattinata e sarà in campo contro l’Arsenal

Buone notizie per Maurizio Sarri. N’Golo Kantè questa mattina ha sostenuto un provino per testare le proprie condizioni fisiche in vista della finale di questa sera contro l’Arsenal, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Responsi positivi dal campo, con Sarri che potrà puntare sul centrocampista francese per l’importantissima sfida. Kantè, con la sua aggressività e mobilità, è una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico toscano.