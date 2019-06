Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro del club prima della partenza per gli States

Inizia l’era Commisso a Firenze. Il patron della Fiorentina ha parlato a Sky Sport prima della partenza per gli Stati Uniti: «Ho vissuto giornate bellissime, ora riparto per gli States, forse ritorno fra due settimane».

Prosegue Commisso: «Incontro con Montella negli States? Può darsi di sì, come no, non confermo niente. Pradè? Non dico niente, può darsi che sia lui come no. Io non sono qui per licenziare, abbiamo confermato due avvocati».