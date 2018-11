Fiorentina-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Fiorentina-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per la 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Per il 14° turno della Serie A 2018/2019, allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze va in scena Fiorentina-Juventus. Sfida dalla storica rivalità, mette di fronte due squadre che vivono momenti diversi: i viola di Stefano Pioli (18 punti) sono reduci da quattro pareggi consecutivi e senza vittoria da sei turni. Positivo, invece, il percorso fatto fin qui dalla squadra di Massimiliano Allegri, prima in classifica con 37 punti (a +8 sul Napoli), proveniente da quattro vittorie di fila in campionato e unica compagine ancora imbattuta della Serie A. Le sfide giocate a Firenze tra viola e bianconeri nel massimo campionato sono fino ad oggi 79: bilancio di 27 vittorie gigliate, 30 pareggi e 22 successi della Juve.

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1, Radio Sportiva e RMC Sport, e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Fiorentina-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 1° dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go – Sky Sport 251

Stadio: Artemio Franchi (Firenze)

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Fiorentina-Juventus probabili formazioni

FIORENTINA – Pioli con il dubbio Pezzella: il difensore argentino, reduce da un infortunio al bicipite femorale, dovrebbe stringere i denti e partire titolare (Ceccherini è pronto come alternativa). Pjaca, recuperato dopo la lombalgia che lo aveva colpito, dovrebbe sedere in panchina con Gerson titolare nel tridente offensivo. Così, Fiorentina probabilmente in campo con Lafont tra i pali, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella e Biraghi in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Fernandes, Veretout e Benassi. In attacco, verso il tridente titolare formato da Gerson, Simeone e Chiesa.

JUVENTUS – Allegri, senza Khedira, ritrova l’ex Bernardeschi e deve valutare le condizioni di Alex Sandro ed Emre Can (destinati a non partire titolari). In porta spazio a Szczesny, davanti al quale, in linea di difesa, si scaldano Cancelo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio; a centrocampo sono pronti Bentancur, Pjanic e Matuidi. In avanti, dovrebbe esserci Dybala (favorito su Bernardeschi) a supporto di Mandzukic e Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson, Simeone, Chiesa.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandzukic.

