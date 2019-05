Muriel in versione Dr.Jekyll e Mr.Hyde: avvio con la Fiorentina super, poi il netto calo di rendimento. E non è una novità

Un Luis Muriel dai due volti, quello visto da gennaio con la maglia della Fiorentina. Un impatto straordinario sul nostro campionato, come spesso ci ha abituato anche con altre maglie, poi un drastico calo di rendimento che è coinciso con l’inizio della crisi nera della Fiorentina.

Il colombiano non ha fatto altro che confermare il suo classico trend quando approda in nuove società: un avvio straripante, costernato da gol e giocate, seguito da un immediato periodo buio. Adesso il suo futuro appare in dubbio, poiché la società viola dovrebbe sborsare una cifra non indifferente, 15 milioni, per riscattarlo dal Siviglia.