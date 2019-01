Giampaolo fa mea culpa: «Ho sbagliato io»

Fiorentina-Sampdoria è finita 3-3, Marco Giampaolo si prende le sue responsabilità: ecco le parole del tecnico nel post-partita

Nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora, la Sampdoria ha raccolto solo un punto al Franchi contro la Fiorentina. Ecco l’analisi di Marco Giampaolo: «Evidentemente ci siamo arrivati male, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e nell’attenzione. Alla squadra, all’intervallo, ho detto che ha giocato al 30% delle sue possibilità. Devo aver sbagliato qualcosa io in settimana perché più di un giocatore ha palesato di avere delle difficoltà. Non è stata la migliore Samp, il gol del 3-3 ha palesato grosse difficoltà».

Continua il tecnico blucerchiato ai microfoni di Sky Sport: «La nostra squadra sa cosa deve fare in determinate situazioni. Il risultato è giusto, ci rammarichiamo ma non è stata la nostra migliore prestazione. Possiamo fare meglio. Ho sbagliato qualcosa io. Quagliarella? Quello è il suo terreno, lì lui e bravo a smarcarsi, a fare controlli orientati. Il gol è molto bello. Anche il gol di Muriel è stato bellissimo, con quello stop orientato. Oggi l’ho visto ancora un po’ appesantito, ma quei colpi lui li ha».