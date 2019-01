Muriel, bentornato in Serie A: gol pazzesco con la Sampdoria – VIDEO

Fiorentina-Sampdoria, la prima di Luis Muriel in campionato con la viola ed è subito un gioiello: ecco il video della rete del colombiano

Strappato alla concorrenza del Milan, Luis Muriel ha scelto la Fiorentina per il ritorno in Serie A dopo la parentesi al Siviglia. Dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Torino, l’attaccante colombiano è stato lanciato dal 1′ da Stefano Pioli nel match contro la sua ex Sampdoria ed ha subito lasciato il segno. Super gol con una serpentina delle sue, superato Tonelli e trafitto l’incolpevole Audero. Ecco il video del gol: