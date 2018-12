Il Foggia ha reso noto l’esonero di Grassadonia con una nota ufficiale: per il suo sostituto la prima scelta è Delneri.

La classifica langue, e così il Foggia ha ufficializzato con un comunicato l’esonero del tecnico Gianluca Grassadonia. «Il Foggia Calcio – si legge nella nota – comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Gianluca Grassadonia ed il suo staff. Al tecnico e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio per il prosieguo della carriera. Si comunica, inoltre, che l’allenamento odierno verrà diretto dal tecnico della Primavera Gaetano Pavone».

Ora, secondo quanto riporta “Sky Sport”, la società è al lavoro per trovare un sostituto. La prima scelta sarebbe al momento rappresentata dall’ex allenatore di Chievo, Juventus e Udinese Gigi Delneri. Le principali alternative al tecnico di Aquileia sono rappresentate da Delio Rossi, con cui ci sarà un incontro in serata, e da Massimo Drago, ma quest’opzione è quella che al momento convince di meno. La volontà della proprietà del club pugliese è quella di nominare il nuovo allenatore prima della prossima partita di campionato contro la Cremonese. Il Foggia è al momento in fondo alla classifica di Serie B con 9 punti, anche se va sottolineato che i Diavoletti hanno dovuto scontare una penalizzazione iniziale di 8 punti.

PALERMO, DUBBI SUI NUOVI PROPRIETARI: ECCO CHI HA ACQUISTATO IL CLUB