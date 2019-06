Fonseca Roma, Zeman: «Bravo, ma deve inserirsi nell’ambiente romano»

Fonseca Roma, Zeman commenta la scelta ricaduta sull’ex tecnico dello Shaktar Donetsk, in relazione all’ambiente romano

Zdenek Zeman è sempre una voce autorevole quando si parla di Roma. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Conte poteva fare bene. Ma il tutto sarebbe dipeso dalla società . Fonseca ha fatto bene con lo Shakhtar, speriamo che faccia bene anche a Roma».

«Dev’essere in grado di inserirsi nel clima romano che per me è sempre la piazza più bella. Bisogna vedere se riesce a capire come inserirsi».