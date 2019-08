Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: formazioni Roma Genoa

AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All.: Andreazzoli.