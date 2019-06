Frosinone, ufficiale la risoluzione del contratto di Baroni: il tecnico era subentrato a dicembre all’esonerato Moreno Longo

Le voci circolavano da un po’, ma adesso arriva l’ufficialità. Il Frosinone e Marco Baroni hanno risolto, consensualmente, il contratto dell’ex tecnico della Primavera della Juventus. Baroni era subentrato a fine dicembre, sostituendo Moreno Longo sulla panchina dei ciociari.

Baroni non è riuscito nell’impresa, francamente difficile, di salvare il Frosinone dalla retrocessione in Serie B, pur raccogliendo alcuni exploit, come la vittoria al Franchi contro la Fiorentina.