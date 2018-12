Futuro Icardi, il capitano dell’Inter assicura: «Voglio vincere con l’Inter»

Futuro Icardi: il capitano dell’Inter fra obiettivi stagionali e rinnovo: «Il gol è la mia vita, Wanda sa quello che fa».

L’Inter proverà a riscattare il ko in Champions League contro il Tottenham cercando i 3 punti nel big match dell’Olimpico contro la Roma di Di Francesco. I nerazzurri puntano sulle reti del capitano Mauro Icardi, rimasto a secco nella sfida con gli Spurs e intervistato in esclusiva da “Il Corriere dello Sport”. Futuro Icardi: «Voglio vincere con l’Inter. – ha assicurato il centravanti argentino – Rinnovo? Wanda sa quello che fa».

Quanto alle sue caratteristiche in campo, Icardi ha spiegato: «Il gol è la mia vita, io gioco per segnare, nient’altro. In campo urlo spesso ai miei compagni». La Roma è avvisata, Icardi ha fame di rivincita e il leggero problema accusato dopo la partita di Coppa sembra ormai alle spalle.

ICARDI ZOPPICANTE DOPO IL TOTTENHAM, INTER IN APPRENSIONE