Genoa, Pinamonti già convince. E strizza l’occhio a Mancini

Genoa, Pinamonti è giù un leader della squadra di Andreazzoli. Il classe ’99 proverà a convincere Mancini per l’Europeo

Andrea Pinamonti è certamente uno dei giovani attaccanti con più qualità nel panorama italiano. Al Genoa sta confermando quanto fatto vedere di buono l’anno scorso col Frosinone e la guida sapiente di Andreazzoli non può che aiutarlo. La gara di ieri con la Roma rimarca tutta le qualità del giocatore.

Che farà il massimo per poter mettere in difficoltà Roberto Mancini in vista dell‘Europeo che l’Italia disputerà il prossimo anno. Per adesso il classe ’99 glissa: «Inizio questa stagione con tanta umiltà. Adesso voglio fare bene e aiutare la squadra con i miei gol».