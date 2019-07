Giulini: «Barella tornerà al Cagliari, abbiamo la stessa idea»

Tommaso Giulini è sicuro: Nicolò Barella tornerà al Cagliari, nonostante il suo recente trasferimento all’Inter. Le parole del presidente

Nicolò Barella, in futuro, tornerà nel Cagliari. È sicuro Tommaso Giulini, presidente del club sardo, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato così.

BARELLA – «Adesso lo posso dire, sì, ne ero sicuro. Anche sul piano personale la partenza di Nicolò è pesante, lui ed io abbiamo vissuto insieme questi anni, l’ho visto nascere come calciatore, crescere, affermarsi, conquistare la Nazionale. Appena arrivai alla presidenza, Matteoli mi disse che c’era un ragazzo che aveva grandi numeri. Subito in Primavera, e poi l’esordio con Zola in coppa Italia. Da allora Nicolò è sempre stato in prima squadra ad eccezione della stagione in cui decisi di mandarlo a farsi le ossa a Como».

CAGLIARI – «L’altra sera, arrivato a Milano, Nicolò è venuto a casa mia, ci siamo abbracciati e gli ho ripetuto che per me si trattava di un arrivederci e che un giorno l’avrei ritrovato nel Cagliari. Ha la mia stessa idea».