Hamsik, problemi in Cina: «Comunico solo a gesti»

Marek Hamsik sta incontrando tanti problemi in Cina. Nell’ultimo match di campionato non è stato nemmeno convocato

Avventura non semplice per Marek Hamsik in Cina. Il centrocampista andato via da Napoli a febbraio, sta facendo molta fatica a adattarsi al calcio cinese e non è stato nemmeno convocato nell’ultima sfida persa dal suo Dalian Yifang contro la capolista Beijing Guoan. Il giocatore ha parlato a CCTV, ammettendo le difficoltà in questo avvio: «Non riesco a comunicare con i compagni se non a gesti».

Marekiaro ha parlato così della sua esperienza cinese: «Non sono soddisfatto delle mie prestazioni. Sto attraversando la situazione più difficile mai affrontata in carriera ma sto dando del mio meglio e ne uscirò. C’è grande differenza tra tra il calcio cinese e quello europeo, cercherò di adattarmi. La serietà in campo e fuori è molto importante e dunque mi impegnerò al massimo».