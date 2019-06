Hazard, i numeri in 7 anni di Chelsea. Dati “Galactici” per il belga – VIDEO

Hazard lascia il Chelsea dopo 7 anni anni per sposare la causa Real Madrid. Ecco i numeri che hanno convinto i Blancos a puntare su di lui

Sette anni con una sola maglia non posso certo passare inosservati. Sono quelli di Eden Hazard con la casacca del Chelsea, salutata definitivamente nella giornata di ieri. Ad attenderlo, a braccia più che aperte, il Real Madrid. Un rendimento altissimo per tutto il lasso di tempo in cui è stato in Inghilterra, che ha convinto i Blancos a puntare forte su di lui per il rilancio del club.

352 presente totali con i Blues, in cui ha totalizzato la bellezza di 110 gol e 81 assist. Mica male. Numeri impreziositi dai titoli conquistati: due campionati inglese, una League Cup, una Fa Cup, e sopratutto due Europa League, di cui l’ultima, recentissima a Baku, allegata al titolo di Man of the Match. Facile che il Real Madrid sia rimasto ben impressionato da questi numeri Galactici.