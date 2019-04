Infortunio Chiellini, problema muscolare al polpaccio: Ajax a forte rischio

Chiellini ha accusato un problema muscolare al polpaccio che mette a rischio la sua presenza in campo contro l’Ajax

Arrivano pessime notizie per la Juventus. Giorgio Chiellini, durante l’allenamento di lunedì, ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio che mette a forte rischio la sua presenza in campo mercoledì contro l’ Ajax. Al momento, non sono trapelate informazioni ufficiali in merito all’entità dell’infortunio.

Maggiori dettagli arriveranno nella giornata di domani, quando Chiellini si sottoporrà alle visite mediche. Se il difensore non dovesse recuperare entro mercoledì, toccherà a Rugani scendere in campo di fianco a Bonucci contro l’Ajax in Champions League.