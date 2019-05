Infortunio Parigini: l’attaccante del Toro lascia il ritiro dell’Under 21

Infortunio Parigini: l’attaccante del Toro è costretto a lasciare il ritiro dell’Under 21 a causa della pubalgia

Brutte notizie per Walter Mazzarri e per Gigi Di Biagio. L’attaccante del Torino classe 1996, Vittorio Parigini, è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Under 21, a causa della pubalgia. Nuovo stop per l’attaccante in vista dell’Europeo di categoria.

Di Biagio dovrà probabilmente rinunciare al suo attaccante in vista dell’Europeo Under 21, che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno. Parigini ha totalizzato 20 presenze con gli azzurrini, mettendo a segno 6 gol.