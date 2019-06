Infortunio Politano, problemi alla caviglia sinistra: lascia raduno Nazionale

Infortunio Politano, problema alla caviglia sinistra per l’esterno dell’Inter: lascia il raduno della nazionale italiana

Brutte notizie per Roberto Mancini. Il c.t. della Nazionale sarà costretto a rinunciare a Matteo Politano. L’esterno dell’Inter, infatti, ha abbandonato il raduno di Coverciano per un problema alla caviglia sinistra.

Si attende in queste ore il possibile sostituto di Politano. Mancini, che vanta già un parco attaccanti molto numeroso, potrebbe premiare il finale di stagione in crescendo di Berardi, che non veste l’azzurro dal novembre 2018.