Inter, Barella e Nainggolan cenano a Milano con l’agente Beltrami – FOTO

Nicolò Barella a Milano: il talento del Cagliari ha cenato da Borghese assieme a Nainggolan e all’agente, l’Inter è un’ipotesi concreta.

Prove di Inter per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha infatti cenato questa sera a Milano assieme a Radja Nainggolan e al suo agente, Alessandro Beltrami, dallo Chef stellato Alessandro Borghese. Con i due calciatori anche le rispettive famiglie. Proprio la moglie del giocatore sardo, ha caricato su Instagram una storia con foto di gruppo che ritrae tutti i commensali. Per Barella, che dovrebbe restare a Cagliari fino a giugno, l’ipotesi nerazzurra per il futuro si fa sempre più concreta.

Il centrocampista è seguito anche dal Napoli, ma preferirebbe la destinazione azzurra a quella partenopea. La trattativa fra l’Inter e il Cagliari è già stata avviata, tuttavia il presidente rossoblù Giulini e l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta devono ancora raggiungere l’intesa. La cena di questa sera conferma però che per il sardo l’opzione nerazzurra è quanto mai concreta.

