Inter, Conte è l’obiettivo numero uno: ma è necessaria la Champions

Inter, l’obiettivo numero uno per la panchina resta Conte: insieme a lui arriverebbe anche Oriali. Ma per questa operazione occorre la Champions

Si rincorrono le voci di mercato su Antonio Conte. Il Psg guarda con interesse al tecnico salentino, il Milan sembra più distante. Il duello di mercato che si profila per ingaggiare l’ex allenatore della Juve, è quello tra Roma e Inter. I nerazzurri starebbero pensando ad un’accoppiata con Oriali, per la gestione del gruppo, con Ausilio che si occuperebbe del mercato e dello scouting.

La strategia di Marotta, però, può essere attuata solo ad una condizione: la qualificazione in Champions League. Il licenziamento di Spalletti costerebbe 25 milioni di euro, soldi da aggiungere all’oneroso stipendio di Antonio Conte, che verosimilmente guadagnerà una cifra vicina ai 10 milioni. L’Inter, andando in Champions, incasserebbe circa 35 milioni: la stessa somma che servirebbe per portare a termine l’operazione Conte.