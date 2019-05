Inter, Conte resta in attesa: i possibili scenari di mercato

Inter, sempre calda la pista che porta ad Antonio Conte: con il suo arrivo si attuerebbe una mini-rivoluzione, con alcuni innesti interessanti

Antonio Conte resta alla finestra, in attesa delle offerte di mercato. L’ex allenatore della Juve viene dato come possibile erede di Ranieri sulla panchina della Roma, ma anche il Psg ha messo gli occhi su di lui. L’Inter starebbe pensando a Conte, soprattutto se Spalletti non riuscirà a chiudere il campionato al terzo posto.

Marotta e Ausilio, in caso di arrivo del tecnico salentino, sarebbero pronti ad una mini-rivoluzione di mercato: via Icardi, dentro Lukaku, oppure Dzeko, autentico pupillo di Conte. Ma non solo: occhi puntati su Van de Beek dell’Ajax e su Kovacic e Barella. Resterebbe invece Gagliardini, che piace tanto all’ex c.t. della Nazionale.