Inter, Gabigol ammicca alla Premier League: «Mi attrae tantissimo»

Gabigol, che tornerà all’Inter dopo il prestito al Santos, potrebbe approdare in Premier League: «Ci sono tanti club importanti».

L’attaccante brasiliano Gabigol, al termine del suo prestito al Santos, farà ritorno all’Inter, club proprietario del suo cartellino. Il giocatore ha parlato ai microfoni del “Daily Mail”, ammiccando a un possibile approdo nella Premier League, dove sarebbero diversi i club interessati alle sue prestazioni. «In Premier – ha affermato la punta – ci sono tanti club importanti, con giocatori di grande qualità. C’è qualità ovunque, per questo piace a tantissime persone ed io non sono da meno. La Premier ha sempre avuto grandi goleador, ed è un piacere vederla in tv. Mi attrae tantissimo».

«Speriamo che le cose vadano bene per tutti – ha aggiunto l’attaccante brasiliano – e che si possa raggiungere un accordo. Ci sono molte cose da valutare, in primo luogo il fatto che l’Inter detiene i miei diritti. Non si è ancora deciso nulla, ma è decisamente difficile che possa rimanere in Brasile». Gabigol è tornato poi sulla sua esperienza in Serie A con i nerazzurri, e ha voluto rispondere al suo ex allenatore Frank De Boer, che lo aveva criticato nei mesi scorsi in particolar modo per il suo atteggiamento.

“La cosa buffa è che lui non mi ha mai detto niente faccia a faccia, – ha sottolineato Gabigol – non ha mai fatto cenno a questo aspetto. Era il mio allenatore e avrebbe potuto farlo. Nonostante ciò, lo prendo come un suo tentativo di aiutarmi nel cambiare quello che dovrei cambiare. Non mi sconvolge, rispetto la sua opinione”.

