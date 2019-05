Inter, il saluto a Spalletti. Le tappe principali dell’esperienza nerazzurra

Spalletti e l’Inter si separano ufficialmente. Tracciamo un bilancio di queste due stagioni del tecnico toscano in nerazzurro

Si sapeva ormai già da diverse settimane. Stamattina è arrivata l’ufficialità della separazione tra Spalletti e l’Inter. Tutto apparecchiato, adesso, per Antonio Conte. Troppo ingenerosa la dirigenza contro il tecnico toscano? Se i nerazzurri sono tornati a calcare palcoscenici a cui non erano più abituati da svariati anni, gran parte del merito non può che essere suo. Proviamo a trarre un bilancio della sua esperienza sotto l’ombra della Madonnina.

Arrivato dopo il burrascoso addio alla Roma, è stato in grado di riportare l’Inter in Champions League al termine del suo primo anno in panchina. Frutto della rimonta tutto cuore all’ultima giornata contro la Lazio. Era stato chiamato per questo, e l’aspettativa fu rispettata. Prima stagione, quindi, positiva. I “problemi” arrivano in quella appena conclusa. In primis dalle delusioni europee. Un peccato non aver superato il girone di Champions, per come si era messo. Anche il naturale proseguo in Europa League è apparso non all’altezza. Di contorno la tormentata vicenda con Icardi. Un’incompatibilità che forse è uno dei motivi che ha portato alla separazione. In attesa di capire il futuro dell’attaccante, intanto Conte può ringraziare Spalletti. Se ripartirà dall’Europa che conta sarà sopratutto grazie a lui.