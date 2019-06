L’Inter su Mateo Kovacic. Il centrocampista di proprietà del Real Madrid potrebbe andare via in prestito: i dettagli

Mateo Kovacic di nuovo all’Inter? Il centrocampista croato, reduce da un’annata in prestito al Chelsea, potrebbe tornare alla base per partire. Il Real Madrid non sembra intenzionato a puntare su di lui e potrebbe arrivare un addio.

Secondo Tuttosport, Kovacic sarebbe uno dei rinforzi indicati da Antonio Conte. L’Inter potrebbe proporre un prestito ai Blancos e i nerazzurri non si opporrebbero, in mancanza di offerte concrete per la cessione definitiva.