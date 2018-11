Inter, Materazzi promuove Nainggolan: «È il nuovo Stankovic»

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, applaude Radja Nainggolan: «È un giocatore troppo importante per stare all’ombra degli altri».

Con l’Inter ha vinto 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League e un Mondiale per club. Marco Materazzi è stato uno dei simboli della squadra di Mancini prima e di José Mourinho poi, e intervistato da “Voetbal Magazine”, ci tiene a sottolineare le qualità di Radja Nainggolan, uno dei punti di forma della squadra di Spalletti, per il quale azzarda un paragone importante.

«Nainggolan è un giocatore che sa fare sutto: recuperare palla, contrastare, superare gli avversari e fare gol. – ha dichiarato l’ex difensore – Secondo me è il nuovo Stankovic dell’Inter. Perché è troppo importante per giocare all’ombra degli altri». Il belga è stato sostituito con Keita alla fine del primo tempo della sfida di Champions League contro il Tottenham, e a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia salterà il big match contro la Roma, mentre dovrebbe recuperare per la sfida contro la Juventus.

GOMEZ SBOTTA CONTRO IL DOMINIO JUVENTUS: «DIVENTA NOIOSO»