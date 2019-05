Inter, restyling in attacco: i nomi caldi per il reparto avanzato

In estate l’Inter rinnoverà l’attacco. In arrivo un attaccante e, in caso di partenza di Icardi, anche un altro. La situazione del mercato

L’Inter è pronta alla rivoluzione in attacco. In estate Marotta piazzerà un colpo, che molto probabilmente porterà il nome di Edin Dzeko. Come spiega La Gazzetta dello Sport, a fine campionato la società nerazzurra incontrerà la Roma per discutere del futuro del bosniaco, ormai sempre più diretto verso Milano.

Se poi Icardi dovesse dire addio, il club nerazzurro metterebbe a segno anche un altro colpo in attacco. Gli occhi sono sempre su Lukaku, che potrebbe lasciare il Manchester United per 50-60 milioni. Piacciono anche Sanchez e Zapata, ma il sogno rimane sempre lo stesso: Federico Chiesa.