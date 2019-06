Italia, Chiesa: «Interesse altri club fa piacere. Vinciamo Europeo U21»

Italia, è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano Federico Chiesa, in vista degli impegni contro Grecia e Bosnia

Federico Chiesa è intervenuto in conferenza stampa in vista degli impegni con l’Italia, contro Grecia e Bosnia. Tanti i temi trattati, come il mercato: «Fa piacere l’interesse degli altri club. Io sono a Coverciano, ho saputo della trattativa per la cessione ma penso alla Nazionale».

Sul suo apporto alla Nazionale: «Ognuno ha il proprio percorso, ora ci aspetta la Nazionale e un Europeo Under 21 che proveremo a vincere».