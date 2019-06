Italia, conferenza stampa Mancini: «Balotelli? Dipenderà da lui»

Italia, Roberto Mancini in conferenza stampa da Coverciano prima delle sfide con Bosnia Erzegovina e Grecia

Roberto Mancini sta parlando in conferenza stampa a Coverciano, in avvicinamento alle gare che vedranno gli azzurri impegnati contro la Bosnia Erzegovina e Grecia. Ecco le parole del c.t. su Balotelli: «Non entro nel merito delle due dichiarazioni, ci ho parlato e gli ho spiegato. Le sue frasi sicuramente non erano rivolte a me».

«Viste le qualità che ha, dipenderà da lui: sa benissimo che è colpa sua. Non gioca al 100%». Su Conte nuovo allenatore dell’Inter: «La professione ti può portare ovunque, al di là del tifo. Se ha deciso questo ci avrà pensato bene». Anche Mancini è stato accostato più volte ai bianconeri, ma lui chiosa: «Non c’è mai stata l’opportunità dopo l’Inter».

Sulle gare con Bosnia e Grecia: «Queste sono partite contro le due squadre che al momento potrebbero portarci difficoltà nella qualificazione. La Grecia è forte tecnicamente e anche contro la Bosnia non sarà facile».